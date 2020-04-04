Трепак рассказал, что Венедиктова требовала от него объявить о подозрении одесскому активисту Стерненко

04.04.2020, 13:40, Новости дня

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак в интервью “Украинской правде” сообщил, что новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова требовала от него сообщить о подозрении одесскому активисту и экс-главе “Правого сектора” Сергею Стерненко.

“Есть три уголовных производства о нападениях на Сергея Стерненка. Когда мы говорим о “деле Стерненко”, то имеем в виду уголовное производство о последнем нападения на Стерненко, когда одному из нападавших на него была причинена смерть. Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова обнаружила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления. Я не то, что был удивлен такой постановке вопроса – я был просто поражен. Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная ее обстоятельств?” – отметил Трепак.

Он подчеркнул, что его позиция основывается на тех материалах, которые есть в деле.

“Я доложил о ней Венедиктовой, сказав, что, исходя из материалов дела, оснований для такого процессуального решения нет. То есть такое подозрение будет безосновательным, а значит – незаконным”, – сказал Трепак.

По его словам, невыясненными в деле остаются существенные обстоятельства происшествия. Назначена комплексная экспертиза в связи с тем, что по двум предыдущим экспертизам были даны противоречивые выводы.

“Эта экспертиза не завершена, а потому без ее результатов говорить о подозрении – это юридический нонсенс. Генпрокурор была крайне недовольна моей позицией. Вернувшись от генпрокурора, я собрал руководство соответствующего департамента и прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство расследованием этого дела. Мы еще раз тщательно проанализировали материалы дела. Вывод был единодушен и однозначен – по материалам дела оснований для сообщения Стерненко о подозрении в совершении какого-либо преступления нет”, – подчеркнул экс-замгенпрокурора.

Он добавил, что отправил Венедиктовой рапорт, подписанный всеми причастными к этому расследованию прокурорами, в котором аргументировано доказано отсутствие оснований для выполнения ее указания о подозрении активисту.

В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, а 1 мая в него стреляли. Советник главы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение на Стерненко по статье об умышленном убийстве.

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, тогда убежал, сообщал Стерненко.

Юрист Маси Найем в апреле 2019 года говорил, что Исайкул уехал из Украины и не вернулся.

В мае Стерненко заявлял, что заказчиками покушения на него были Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

9 октября Генпрокуратура направила уголовные производства по нападениям на Стерненко в СБУ, чтобы проверить информацию о причастности к инцидентам местных чиновников и полицейских.