Рябошапка: Коломойскому по делу “ПриватБанка” может грозить от семи до 12 лет тюрьмы

04.04.2020, 13:40, Новости дня

Преступление, связанное с выводом средств из “ПриватБанка” накануне национализации, относится к числу тяжких, бывшим совладельцам финучреждения, в том числе бизнесмену Игорю Коломойскому, может грозить реальный срок заключения. Об этом в эфире “24 канала” 3 апреля сказал экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

“Трудно говорить заранее, какая ответственность грозит, поскольку для того, чтобы определить меру наказания, необходимо выяснить много разных обстоятельств. Но очевидно, что преступление является тяжким. Кажется, от семи до 12 лет лишения свободы предусматривает санкция ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. – “ГОРДОН”), по которой может фигурировать в том числе и бывший совладелец “ПриватБанка”. Это зависит от многих факторов, но это достаточно реально, согласно Уголовному кодексу”, – заявил Рябошапка.

По его словам Национальное антикоррупционное бюро, которому Офис генпрокурора передал материалы дела, близко к окончанию расследования.

“Оставалось только сделать экономическую экспертизу, но нам просто не дали этого сделать. Насколько я знаю, эта экспертиза до сих пор не проведена, а потому никакого движения дальше по “ПриватБанку” не может быть. Для выполнения экспертизы НАБУ обращалось к соответствующему институту СБУ. За несколько месяцев можно было бы все же завершить эту экспертизу и отдать материалы НАБУ”, – отметил бывший руководитель украинской прокуратуры.

Он опасается, что из-за проволочек в Службе безопасности уголовное производство будет “потеряно” и никого привлечь к ответственности не удастся.

Генеральная прокуратура с июня 2017 года вела расследование по факту создания преступной организации с целью завладения в течение 2008–2016 годов денежными средствами “ПриватБанка” в особо крупных размерах бывшим менеджментом финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

В ноябре 2019 года больше 3000 томов уголовного производства были переданы в НАБУ.

“ПриватБанк” был национализирован 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

По словам председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, в судах рассматривается около 600 дел в отношении “ПриватБанка”.