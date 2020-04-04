Новый антирекорд в США. За сутки от COVID-19 скончалось 1480 человек

04.04.2020, 13:40, Новости дня

За 24 часа в Соединенных Штатах от коронавирусной болезни COVID-19 скончалось 1480 человек, это суточный антирекорд смертности на планете, сообщает The Week, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса на утро 4 апреля.

В течение суток 2–3 апреля в США умерло 1169 человек, этот показатель превзойден более чем на 300.

Общее число умерших с начала вспышки коронавируса в стране достигло 7402 (третий показатель после Италии и Франции). Инфицировано в Штатах 277 467 человек (первое место в мире).

Наибольшее число умерших – в штате Нью-Йорк (1867, считая с городом Нью-Йорком).

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что тест на коронавирус в стране прошли более 1 млн человек (население США – более 327 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,12 млн человек, из них более 228 тыс. выздоровели, а 59 140 человек умерли.