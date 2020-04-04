Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Орехово-Зуеве

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04.04.2020, 13:34, Новости дня

В субботу, 4 апреля, мощный взрыв прогремел в жилом кирпичном многоквартирном пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве.

 

Судя по кадрам, сделанным очевидцам на месте ЧП, здание получило серьезные повреждения, несколько квартир оказались разрушены, обрушение произошло с первого по пятый этажи.

По данным ТАСС, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Агентство сообщает о наличии погибших, однако точных данных о количествах жертв пока нет.



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