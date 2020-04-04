Женщина вылечилась от коронавируса, но умерла от хроники

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04.04.2020, 13:34, Новости дня

Правительство Тульской области в субботу сообщило о смерти жительницы столицы региона, которая ранее заразилась коронавирусом. 93-летняя женщина излечилась от инфекционного заболевания, но перед выпиской скончалась "хронического заболевания сердечно-сосудистой системы".

На 4 апреля в области коронавирус COVID-19 обнаружили у 17 человек, пишет РИА Новости. Трое выздоровели и покинули стационар. Тринадцать пациентов продолжают лечение в стабильном состоянии.

Два жителя Тулы, у которых за минувшие сутки выявили коронавирусную инфекцию, контактировали с ранее заболевшими людьми

По данным оперативного штаба по борьбе с новым типом вируса, за последние сутки в РФ зарегистрировано 582 случая заражения. В целом – 4 731 случай. Скончались 43 человека. Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф для информирования россиян о ситуации.



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