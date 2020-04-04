 

МЧС сообщило подробности о взрыве в Подмосковье

04.04.2020, 13:33, Новости дня

В подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв в жилом доме. В результате обрушился подъезд пятиэтажного здания. Этажи с пятого по третий разнесло взрывной волной, дом практически разорвало пополам, передает телеканал "Россия 24".

В МЧС по Московской области сообщили, что произошел взрыв газовой колонки на третьем этаже. "Дом кирпичный, 5 этажей, 4 подъезда. Идет эвакуация всех жильцов", — сообщили в министерстве. На место ЧП направлены спасательные службы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию в Орехово-Зуеве, поручил заместителям разместить пострадавших в местах временного размещения и обеспечить всем необходимым.



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