Гендиректор «Вектора» назвал сроки испытаний вакцины от коронавируса на людях

04.04.2020, 13:30, Новости дня

Тесты вакцины от коронавируса в РФ могут начаться в июне, сообщил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«В июне начнутся испытания на людях. Мы рассчитываем на это, но для этого мы, во-первых, должны показать эффективность вакцины на уровне лабораторных испытаний, а второе, и самое главное, – это получить разрешение Минздрава на проведение первой фазы клинических исследований», – сообщил Максютов в эфире канала «Россия 1», передает РБК.

По его словам, после испытаний на мышах и хорьках ученые начали проводить испытания на низших приматах. Из 26 вариантов вакцины лучшие переведут на доклинические испытания, после чего начнут испытывать их на людях.

Замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в эфире канала уточнил, что распространение коронавируса могло начаться после непосредственной передачи от летучей мыши к человеку.

«Скорее всего, там был какой-то еще промежуточный этап. Кошка ходит по чердаку, где живут летучие мыши. Кошка заражается, кошка тесно контактирует с человеком», – сказал Семенов.

Максютов пояснил, что COVID-19 может перейти в категорию сезонных заболеваний и будет все время находиться в человеческой популяции, как и другие сезонные болезни. «Ну, возможно, с чуть большим количеством тяжелых случаев», – заключил гендиректор.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что доклинические исследования вакцины от коронавируса, которая разрабатывается центром Роспотребнадзора «Вектор», проведут до 22 июня.

До этого сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса испытывают на специально выведенных хорьках.

За минувшие сутки в РФ зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.