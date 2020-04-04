Отец Хабиба Нурмагомедова назвал размер финансового состояния сына

04.04.2020, 13:30, Разное

Тренер и отец бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Магомедович заявил, что состояние спортсмена на данный момент не превышает 100 миллионов долларов. Такое сообщение он сделал в эфире YouTube-канала бизнесмена Игоря Рыбакова.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, его сын в плане полученного жизненного опыта является богатым человеком, а с финансовой точки зрения – на планете имеются люди, которые могут похвастаться более впечатляющими доходами. Вместе с тем, наставник дагестанского бойца назвал размер его состояния – 100 миллионов долларов.

Хабиб Нурмагомедов в первый день апреля сообщил, его бой со спортсменом из США Тони Фергюсоном не пройдет. Боец признался, что расстроен по этому поводу, но не может оказать какого-либо должного воздействия на ситуацию с коронавирусом. Спустя время его противник предложил из-за отказа лишить дагестанца титула чемпиона UFC в легком весе. Тони Фергюсон предположил, что соперник побоялся выйти на ринг против него. Их поединок срывается уже в пятый раз. Спортивное мероприятие UFC 249, в главном бою которого оба атлета должны были оспорить титул чемпиона, могут теперь провести без участия Хабиба Нурмагомедова.

В данное время боец находится в Дагестане и продолжает тренироваться. На своей странице в социальной сети Instagram он заявил, не может улететь из РФ в США в связи с распространением пандемии коронавируса. Экс-участник соревнований UFC Бен Аскрен сообщил, Конор Макгрегор может заменить Нурмагомедова в противостоянии с Фергюсоном, как он сам предполагает.