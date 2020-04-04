 

Отец Хабиба Нурмагомедова назвал размер финансового состояния сына

04.04.2020, 13:30, Разное

Тренер и отец бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Магомедович заявил, что состояние спортсмена на данный момент не превышает 100 миллионов долларов. Такое сообщение он сделал в эфире YouTube-канала бизнесмена Игоря Рыбакова.
По словам Абдулманапа Нурмагомедова, его сын в плане полученного жизненного опыта является богатым человеком, а с финансовой точки зрения – на планете имеются люди, которые могут похвастаться более впечатляющими доходами. Вместе с тем, наставник дагестанского бойца назвал размер его состояния – 100 миллионов долларов.

Хабиб Нурмагомедов в первый день апреля сообщил, его бой со спортсменом из США Тони Фергюсоном не пройдет. Боец признался, что расстроен по этому поводу, но не может оказать какого-либо должного воздействия на ситуацию с коронавирусом. Спустя время его противник предложил из-за отказа лишить дагестанца титула чемпиона UFC в легком весе. Тони Фергюсон предположил, что соперник побоялся выйти на ринг против него. Их поединок срывается уже в пятый раз. Спортивное мероприятие UFC 249, в главном бою которого оба атлета должны были оспорить титул чемпиона, могут теперь провести без участия Хабиба Нурмагомедова.

В данное время боец находится в Дагестане и продолжает тренироваться. На своей странице в социальной сети Instagram он заявил, не может улететь из РФ в США в связи с распространением пандемии коронавируса. Экс-участник соревнований UFC Бен Аскрен сообщил, Конор Макгрегор может заменить Нурмагомедова в противостоянии с Фергюсоном, как он сам предполагает.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Мнение: Типажи

09.02 / Возмущенная отменой своих концертов Наргиз пожаловалась, что ее «морально уничтожают»

13.03 / Мнение: Я вспоминал тебя вот только в обед (с)

20.02 / Жуткая история Дорис Битер, которую регулярно насиловали призраки

29.03 / Инвестбитвы на Дальнем Востоке

30.03 / Мнение: Парад самоизоляций

04.02 / Google по ошибке отправлял личные видео пользователей совершенно другим людям

04.03 / Эксперты рассказали о самых популярных подарках на 8 Марта

22.03 / Чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

11.02 / Смартфон Huawei Enjoy 9e подешевел до $85

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска