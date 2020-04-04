Пинк рассказала, как вместе с 3-летним сыном вылечилась от коронавируса

04.04.2020, 13:20, Разное

Сегодня американская певица сообщила у себя в Instagram, что вместе с сыном заразилась коронавирусом несколько недель назад. Сейчас они уже здоровы. Пинк рассказала о том, как проходило лечение, а также возмутилась, что власти США никак не сделают тестирование на COVID-19 более доступным для граждан. Чтобы не быть голословной и переломить ситуацию, она пожертвовала 500 тысяч долларов в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и еще столько же в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса по коронавирусу.

Две недели назад у меня и моего трехлетнего сына Джеймсона появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и мы смогли сдать анализ. Тест оказался положительным. К тому моменту моя семья уже жила в режиме самоизоляции, так что мы продолжили находиться на карантине в течение последующих двух недель, а также следовали рекомендациям врача. Несколько дней назад мы сдали еще один тест. К счастью, он был отрицательный. То, что правительство не может сделать доступным тестирование для большинства граждан, – насмешка и абсолютный провал. Болезнь серьезна и реальна. Люди должны знать, что она затрагивает молодых и старых, здоровых и не очень, богатых и бедных. Необходимо сделать тестирование бесплатным и более доступным, чтобы защитить наших детей, наши семьи, наших друзей и наше общество.

Спасибо медработникам и всем остальным, кто работает не покладая рук, чтобы защитить наших любимых. Вы герои! Следующие две недели будут переломными для ситуации: пожалуйста, оставайтесь дома. Пожалуйста. Оставайтесь. Дома,

– обратилась Пинк к своим подписчикам.

Пинк с супругом Кэри Хартом

Певица не единственная знаменитость, у которой получилось побороть коронавирус. Излечиться также удалось князю Монако Альберу II, актрисе Ольге Куриленко, актеру Идрису Эльбе, актеру Тому Хенксу и сыну королевы Елизаветы II принцу Чарльзу.

На 4 апреля число подтвержденных заражений COVID-19 в мире превысило 1 миллион человек. Лидером по числу заболевших новым коронавирусом, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США – 277,7 тысяч человек. Всего в мире от COVID-19 умерли 58 929 человека. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии.