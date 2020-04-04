 

Мнение: Русские своих не бросают

04.04.2020, 13:18, Разное

С сегодняшнего для приостановлены международные рейся для вывоза соотечественников из-за рубежа. В целом, напрашивающийся ход. Сбледнувший с лица каудильо, спрятавшийся в бункере, целую страну бросил на произвол судьбы. Что там какие-то "соотечественники". Нечего ездить, нужно дома сидеть.

Ничего необычного. Лозунги – это одно, реальность – другое. "Мы будем стоять за спинами", "И пусть только попробуют" легко уживаются в одной голове с "десятидолларовыми шлюхами". В данном конкретном случае оставшиеся на произвол судьбы люди с 4 апреля одномоментно превратились в последних.

"Не брат ты мне, гнида инфицированная!"

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / В работе видеохостинга “Ютуб” произошел масштабный сбой

15.02 / Юлия Ахмедова призналась в употреблении антидепрессантов и визитах к психологу

02.04 / Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом

29.03 / В LG отказались от выпуска смартфона G9 ThinQ

14.03 / Мнение: Измерение Земли древними греками, Иван Грозный против Крякутного и свержение монархии большевиками

12.02 / Мнение: Виновник только Рафик?

03.04 / Мнение: Как стать программистом. F.A.Q.

27.03 / Эксперты: из-за введения Путиным нерабочей недели Россия потеряет почти весь прогнозный рост ВВП

11.03 / Личное: А вдруг напишет, пинганет

13.02 / Последний прошедший всю Вторую мировую российский солдат умер в 103 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска