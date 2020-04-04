Мнение: Русские своих не бросают

04.04.2020, 13:18, Разное

С сегодняшнего для приостановлены международные рейся для вывоза соотечественников из-за рубежа. В целом, напрашивающийся ход. Сбледнувший с лица каудильо, спрятавшийся в бункере, целую страну бросил на произвол судьбы. Что там какие-то "соотечественники". Нечего ездить, нужно дома сидеть.

Ничего необычного. Лозунги – это одно, реальность – другое. "Мы будем стоять за спинами", "И пусть только попробуют" легко уживаются в одной голове с "десятидолларовыми шлюхами". В данном конкретном случае оставшиеся на произвол судьбы люди с 4 апреля одномоментно превратились в последних.

"Не брат ты мне, гнида инфицированная!"