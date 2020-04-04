В Сети появилось фото выпускаемой в 80-х для Германии редкой модели LADA Niva

04.04.2020, 13:09, Разное

В период существования СССР поставляемые на экспорт автомобили были лучше, нежели те, которые производили для внутреннего рынка. Одной из таких топ-машин являлся ВАЗ-2121, продававшийся в Германии в 80-х годах.

Перед стартом процесса реализации дилеры нередко модернизировали Niva, внедряя в нее оригинальные литые диски и устанавливая иные боковые зеркала. В начале 80-х годов удалось продать незначительную серию LADA Niva в количестве 150 единиц, где механики заменили обивку, кресла, установили спортивный руль и люк, расположенный на крыше.

К настоящему времени сохранился рекламный буклет этого автомобиля. На нем заметно, что днище отечественного транспортного средства окрашено в красный цвет, хотя на самом деле подобных экземпляров не замечалось на территории Германии. Пользователи отметили, производитель смог бы справится с задачей, изготовляя аналогичные модификации LADA Niva для своих покупателей.

Lada Niva Limited Edition обладала выполненными из пластика расширителями колес, эксклюзивными штампованными дисками с широкими покрышками, декоративными графическими полосами белого цвета и усиленным антикоррозийным покрытием. В салоне имелась модифицированная передняя панель, спортивный руль, отделанный кожей, светлый интерьер, люк и магнитола с экраном, управляемая дистанционным методом.