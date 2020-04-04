Рисунок Аллы Пугачевой продают за 150 000 рублей

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04.04.2020, 13:09, Разное

Петербургская пара выставила на продажу рисунок, который много лет назад создала знаменитая российская певица Алла Пугачева. За работу Примадонны продавцы просят 150 000 рублей, но согласны и на торг.
Картина называется «Терновый венец» и выполнена в жанре абстракционизм. Реализатор сообщил, что в 2005 году его жена трудилась администратором в шоу одного из заведений общественного питания. В один момент его посетил товарищ Аллы Пугачевой Олег Непомнящий, который захотел преподнести в дар рисунок якобы нарисованный популярной исполнительницей. В углу творения действительно находится подпись звезды, поэтому не стоит сомневаться в подлинности этой работы. За картину пара желает получить 150 000 рублей.

Певица Алла Пугачева в самом деле хорошо рисует. Это далеко не первый рисунок, о котором узнала общественность. В настоящее время знаменитость передает таланты собственным детям: дочери Лизе и сыну Гарри. Они тоже умеют неплохо рисовать. Сейчас Примадонна в кругу семьи находится в особняке в Подмосковье. Супруга телеведущего и юмориста Максима Галкина почти не выходит из дома из-за карантина, хотя и без него довольно редко появляется на публике. Певице уже 70 лет, и она находится в зоне риска.

Ранее сообщалось, что у Аллы Пугачевой якобы имеются доходы от работы нефтяной вышки, о чем пояснил Сергей Разин. На такую новость отреагировал Максим Галкин, попросивший продемонстрировать ему данную скважину. Известный критик Сергей Соседов поверил Разину, допустив наличие у Примадонны акций от «черного золота». Он предположил, что певица не управляет ими, а этим занимаются профессионалами.



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