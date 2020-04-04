Большинство вопросов на «горячую линию» по коронавирусу касаются правил самоизоляции

04.04.2020, 12:59, Новости дня

На рязанскую «горячую линию» по коронавирусу для пенсионеров поступают сотни звонков в день. Людей интересуют вопросы самоизоляции, продажи масок, методы защиты от инфекции и юридические аспекты. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала волонтер Анна Александрова.

«Горячая линия» очень востребована. Она работает круглосуточно. В день поступает более 300 звонков. В ночное время работает автоответчик и все заявки обрабатываются с утра», – рассказала волонтер, сотрудник Рязанского госуниверситета им. Есенина Анна Александрова, которая руководит группой сотрудников колл-центра.

С прошлой недели пожилые жители Рязани могут получить любую информацию по профилактике коронавируса по специально созданной правительством области круглосуточной «горячей линии». На звонки отвечают члены Содружества выпускников детских домов, в том числе студенты различных вузов и других образовательных учреждений области.

По словам Александровой, чаще всего людей волнуют вопросы соблюдения правил самоизоляции. Многие пенсионеры просят советов по защите от вирусной инфекции, расспрашивают о существующих мерах профилактики. «Их также беспокоят вопросы о том, чем коронавирус отличается от гриппа, пневмонии. Один из самых актуальных вопросов касается продажи масок и как их сделать самому», – рассказала она.

Занятых пенсионеров интересуют юридические вопросы по поводу режима труда, особенно если их профессия требует непрерывного присутствия на рабочем месте. Также поступает много запросов на помощь волонтеров для доставки на дом лекарств и продуктов, вынос мусора. «Такие заявки мы передаем на волонтерскую линию «Мы вместе», и в течение дня волонтеры помогают пенсионерам», – уточнила Александрова.

За минувшие сутки в РФ зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.