В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя

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04.04.2020, 12:59, Новости дня

Главный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн предложил временно ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.

Брюн заявил, что сухой закон в РФ вводить не стоит, однако следует ограничить продажу крепкого спиртного в рамках ограничительных мер, введенных из-за пандемии, передает «Интерфакс».

«Курение и алкоголь ухудшают течение заболевания и увеличивают заразительную силу вируса, его вирулентность», – отметил нарколог.

Комментируя новости об увеличении продаж алкоголя в РФ в период карантина, Брюн отметил, что на статистику заболеваемости алкоголизмом это не повлияет.

«Думаю, это то же, что и с гречкой, люди затариваются на будущее, не понимая, на какое время их оставляют дома, когда они выйдут на работу или смогут свободно перемещаться», – добавил он.

Ранее «сухой закон» ввели в Якутии, объяснив это ростом числа преступлений на почве алкогольного опьянения. Кроме того, в Забайкалье временно запретили розничную продажу алкоголя.

В Минпромторге рекомендовали регионам не менять установленные режимы продажи алкоголя без крайней необходимости.

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