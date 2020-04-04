Великобритания, Франция и Германия отправили Ирану медицинскую помощь в обход санкций США

04.04.2020, 12:55, Новости дня

Британии, Франции и Германии с помощью финансовой системы Instex удалось в обход американских санкций отправить в Иран медицинские товары, пишет The Times. Между тем, по словам официальных лиц, в данном случае речь шла о коммерческой договорённости, а не о помощи, связанной с коронавирусом.



Reuters

В рамках альтернативной финансовой системы Instex, созданной Евросоюзом для обхода американских санкций против Ирана, была проведена первая успешная операция, которая обеспечила отправку медицинской помощи Тегерану, пишет The Times. Произошло это 15 месяцев спустя после того, как был предложен этот механизм.

В частности, Британии, Франции и Германии с помощью этой системы удалось экспортировать в Иран медицинские товары.

«Эти товары уже в Иране. На данный момент первая транзакция завершена, Instex и её иранские коллеги будут работать над новыми транзакциями», — прокомментировало ситуацию Министерство иностранных дел Великобритании.

При этом информация о товарах и компании, которая участвовала в их экспорте, не раскрывается. Это, как указывает издание, показатель того, насколько щекотливым вопросом является торговля со страной, агрессивно подвергающейся действию американских санкций.

По имеющимся данным, с Ираном была проведена сделка на сумму €500 тыс. Однако пока неясно, остановит ли это Тегеран от развития своей ядерной программы, говорится в статье.

Между тем, по словам официальных лиц, в данном случае речь идёт о коммерческой договорённости, а не о помощи, связанной с коронавирусом.

Как напоминает издание, жёсткие санкции, которые были введены Вашингтоном после того, как президент Трамп вышел из ядерной сделки 2015 года с Тегераном, не распространяются на гуманитарную помощь, однако они были настолько строгими по отношению к иранским банкам и всем странам, которые ведут с Ираном торговлю в долларах, что торговые отношения с иранской стороной стали, по сути, невозможными.

Великобритания, Франция и Германия выступали решительно против санкций, но не могли найти обходных путей, которые бы не подвергали риску их собственные экономические отношения с США. Большинство компаний в ЕС гораздо активнее сотрудничают с Соединёнными Штатами, чем с Ираном.

Instex — это альтернативная финансовая система, позволяющая финансировать торговлю за рамками банковских систем, на которые могут повлиять санкции США, пишет The Times.