SRF – европейские учёные создали приложение для отслеживания контактов с заражёнными

04.04.2020, 12:55, Новости дня

В Европе собираются использовать приложение для отслеживания контактов с заражёнными, пишет SRF. Оно работает на основе технологии Bluetooth и предупреждает всех тех, кто находился рядом с больным в течение как минимум 15 минут и на расстоянии не меньше двух метров. Разработчики заверяют, что всё будет происходить добровольно, анонимно, без вторжений в личную сферу.

Европейские учёные создали приложение, которое должно помочь в борьбе с коронавирусом. Оно будет предупреждать пользователей о контакте с заражёнными. Приложение вызвало большой интерес у Швейцарии, в частности — у рабочей группы учёных, которая с недавних пор консультирует Национальный совет. Приложение может сыграть важную роль, когда Швейцария ослабит жёсткие меры карантина. С репортажем из Берна Натали Кристен.

Мобильный телефон. Благодаря новому приложению он вскоре сможет помочь в быстром поиске заражённых, за счёт чего позволит сдержать распространение вируса. Всё будет делаться на добровольной основе и без вторжений в личную сферу, подчёркивают разработчики приложения, а также обе высшие технические школы Швейцарии. С 7 апреля оно будет использоваться по всей Европе. Новая рабочая группа учёных, которая консультирует власти, надеется, что вскоре — и в Швейцарии. Как только будут улажены все правовые моменты, добровольцы смогут принять участие в проекте.

МАТТИАС ЭГГЕР, председатель рабочей группы по борьбе с COVID-19: И я надеюсь, что, возможно, 30 процентов граждан примут участие в этом проекте, что окажет важный, существенный эффект.

Система учитывает всех, кто добровольно скачал приложение и включил Bluetooth. Bluetooth будет измерять расстояние между мобильными телефонами: анонимно, с использованием шифрования. Если один из пользователей сообщит, что он заболел, приложение предупредит всех тех, кто в прошлом контактировал с заражённым в течение как минимум 15 минут и на расстоянии не меньше двух метров, не оглашая при этом конфиденциальной информации. Как же это приложение соотносится с требованиями закона о защите данных?

АДРИАН ЛОБЗИГЕР, уполномоченный по вопросам защиты данных: Его можно использовать, не нарушая закон о защите данных, но дьявол кроется в деталях. Важно, чтобы всё делалось на добровольной основе. Это касается ношения с собой телефона, скачивания приложения, активации технологии Bluetooth, а также получения пуш-уведомлений.

Если тех, кто получил предупреждение, будут тестировать и без наличия симптомов, приложение станет особенно эффективным. Один из сценариев выхода из пандемии — это как раз увеличение количества тестов.

МАТТИАС ЭГГЕР: Существует сценарий, при котором мы начнём проводить гораздо больше тестов, и с помощью этого приложения сможем создать масштабную систему по отслеживанию контактов.

А также нужно больше масок. Окончательное решение будут принимать власти. Они говорят, что смягчать меры пока рано.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2020 года.