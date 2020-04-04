Медики назвали 5 простых способов избежать глубоких морщин

04.04.2020, 12:53, Разное

Медики назвали 5 простых способов избежать глубоких морщин. Выяснилось, что определённые привычки помогут не тратить много денег на косметические процедуры.

По словам медиков, избавиться от возрастных изменений кожи или уменьшить количество морщин позволяет отказ от привычки щуриться, поскольку активная мимика вызывает складки на лице. В этом помогут солнцезащитные очки. Также на упругость кожного покрова положительно влияет сон на спине.

К пище, которая участвует в процессе восстановления естественной выработки коллагена, относятся богатые витамином С продукты. Шоколад может защитить кожу от повреждений благодаря эпикатехину, катехину и антиоксидантам, которые входят в состав какао. Кроме этого, лакомство сохраняет влагу и улучшает кровоток. Во избежание увядания кожного покрова следует употреблять сою, а также наносить этот продукт на кожу, чтобы снизить вредный эффект солнечного воздействия.

Отметим, что медики рекомендуют отказаться от привычки часто мыть лицо в пользу использования увлажняющих средств. Ненужное усердие вызывает сухость и смывание защитного слоя, что увеличивает количество морщин.