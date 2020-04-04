ФСБ ликвидировала готовившего теракт боевика в Мурманске

04.04.2020, 12:53, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Мурманске боевика, планировавшего теракт, сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ночью в Мурманске ФСБ РФ «было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт». При попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован, передает ТАСС.

Позже сотрудники спецслужб обнаружили самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему.

По данным органов безопасности, уничтоженный боевик был приверженцем запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство».

После совершения теракта он собирался выехать на Ближний Восток для участия в террористической деятельности.

В НАК сообщили, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди населения нет.

Ранее под Уфой был ликвидирован боевик, который на требование сложить оружие открыл огонь.