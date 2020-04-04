Россияне стали больше одобрять работу Госдумы

04.04.2020, 12:50, Разное

Данные ВЦИОМ за март 2020 года демонстрируют, что показатель одобрения деятельности Государственной думы достиг отметки в 44,8%. Еще в феврале он находился на уровне в 35,1%.

Доверия россиян к работе нижней палаты парламента выросло в период с февраля по март после того, как президент России Владимир Путин поблагодарил депутатов за качественную и оперативную работу над законодательными инициативами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Также на отношения граждан к Госдуме сказалась работа над поправками в Конституцию.

Впрочем, тема изменения основного закона страны на фоне происходящих во всем мире событий несколько затерялась, в разговоре с корреспондентом “Дни.ру” предположил политолог Дмитрий Фетисов. А вот вопрос эпидемии коронавируса куда более яркий и насущный, уверен он. “Думаю, когда ВЦИОМ проводил опрос, уже в сознании граждан она полностью затмила тему конституции и стала ключевой”, – рассказал эксперт.

“Непосредственно в этой повестке Государственная дума отработала эффективно”, – подчеркнул Дмитрий Фетисов.

Политолог напомнил, что перед парламентариями стояла задача законодательно обеспечить поддержку функционирования органов исполнительной власти России. “Вся эта законодательная работа была проведена в кратчайшие сроки и качественно”, – подчеркнул он.

Дмитрий Фетисов предположил, что отдельного внимания со стороны россиян мог заслужить принятый Госдумой законопроект, позволяющий вводить режим чрезвычайной ситуации. Он отметил, что общество ждало от власти решительных мер для борьбы с коронавирусом, и оно увидело готовность идти на такие меры, если этого потребует ситуация. Вместе с этим, общество увидело и качественную работу нижней палаты парламента по законодательному обеспечению этих процессов.

“На мой взгляд, немаловажную роль сыграла личная позиция многих депутатов Государственной думы. В основном, это все люди, которые имеют определенный управленческий опыт и, соответственно, определенный статус. И в тот момент, когда Госдума ушла на самоизоляцию, многие депутаты сейчас активно работают в своих регионах”, – рассказал политолог.

Он рассказал, что многие народные избранники разыскивают для медиков маски, покупают их за свои деньги и доставляют специалистам. Также парламентарии принимают участие в работе мониторинговых и волонтерский центров. “Общество все это видит. И, как мне кажется, это тоже играет роль”, – подчеркнул Дмитрий Фетисов.