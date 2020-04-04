Личное: Всадники Апокалипсиса: тётки-закрывашки

04.04.2020, 12:40, Разное

При Иване Грозном были опричники. При турецких султанах — янычары. И тех, и других казнили и разогнали, когда они вконец оборзели, подменив собой закон и притесняя простой народ.



Фото: Соцсети

Что происходит у нас сейчас? Со всей страны мне пишут: тётки-чиновницы ходят по бизнесу, топчут ногами, выжигают напалмом всё, что им попадается под руку.

Ну, например, в родном городе Путина Санкт-Петербурге тётки из Роспотребнадзора решили, что именно они — закон.

Вот, что мне пишет владелец медицинского центра из Питера:

«Сейчас в СПб происходит неведомое, Роспотребнадзор ходит по частным медицинским центрам, устраивает кипеш и вручает всем протоколы о том, что они, осуществляя медицинскую деятельность нарушают запрет на осуществление этой деятельности, при этом ссылаясь на пункт постановления явно как раз эту деятельность разрешающую (приложил их протокол)».

В законе ясно прописано, что медицинские центры должны работать. И это правильно, учитывая, что вот-вот начнётся. Я объясню.

Вчера, например, в том же Питере взбунтовались сотрудники Покровской больницы. Вот, что они говорят в своём обращении к власти:

«Мы, сотрудники Покровской больницы, обращаемся за помощью в СМИ. Побудило нас к этому то, что со вчерашнего дня наша больница принимает все пневмонии. В том числе и коронавирусные. Средств защиты у нас нет. То, что вы видите на нас, — это не средства защиты от вирусной инфекции».

Нет средств защиты. Нет медикаментов. Таблетки быстро закончатся, мест для госпитализации катастрофически мало.

Куда начнут свозить больных коронавирусом, когда счёт пойдёт на десятки тысяч больных? Уже догадались? Правильно, каждый врач, в том числе и частных медцентров, окажется на счету.

Именно поэтому федеральная власть запрещает закрытие любых медцентров!

А что делают тётки-закрывашки? Они подменяют собой закон и решение Путина:

«За час до Роспотреб приезжали какие-то клоуны с камерами «зона особого внимания», телеканал «Санкт-Петербург», тупо на всех наорали и свалили без какого-либо диалога.



На адекватный вопрос в адрес этого представителя «чего происходит» и «зачем вы тут если никакого запрета нет» ответила «не имеет значения, закрывайтесь, вам что еще раз телевизионщиков прислать?».

То есть, тётки работают в паре с телевизионщиками: кони Апокалипсиса какие-то, ей Б-гу!

Государство обязано озвучить чёткие и внятные правила в условиях кризиса. За злоупотребления властью наказывать зарвавшихся чиновников особенно люто. Тётка-закрывашка, как янычар или опричник, не имеет права подменять своим некомпетентным желанием всё закрыть Закон.

А вы уже столкнулись с произволом, глупостью, некомпетентностью у себя? Рассказывайте, кто вас обижает — это всё прочитают.