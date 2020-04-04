«Болеют даже спортсмены»: В ВОЗ оценили опасность коронавируса для здоровых людей

04.04.2020, 12:30, Разное

Коронавирус опасен не только для пожилых или имеющих хронические заболевания людей, но и для вполне здоровых и молодых, подчеркивают в ВОЗ. Заразиться, как показывает практика, могут даже спортсмены.

В настоящее время, по словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, наблюдается прирост инфицированных COVID-19 молодого возраста. В число заболевших входят люди, ведущие здоровый образ жизни и никогда не жаловавшиеся на самочувствие.

Харрис отметила, что тяжелое течение заболевания с серьезными симптомами наблюдается не только у старшего поколения, но и у молодежи. В ВОЗ считают, это не значит, что произошла мутация в структуре коронавируса, а объясняется обширным его распространением, в результате чего «уязвимым стал каждый».