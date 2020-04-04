Ани Лорак назвала ТОП-3 своих любимых сериалов

04.04.2020, 12:30, Разное

Ани Лорак составила собственный ТОП-3 любимых сериалов. По словам певицы, на первом месте в ее рейтинге сейчас находится «Карточный домик».

«Сейчас не то время, чтобы можно было грустить и впадать в депрессию. От настроения каждого из нас зависит то, кем мы станем, когда это все закончится. Отвлечься от карантина можно за просмотром сериалов. «Карточный домик» я начала смотреть недавно, но уже осилила первый сезон. Второе место моего личного рейтинга занимают «Форс-мажоры». Тройку лидеров закрывает «Подпольная империя», – пояснила Лорак.

Певица призвала не только отдыхать и смотреть сериалы, но и заниматься спортом в домашних условиях. Лорак несколько раз выходила в прямой эфир в Instagram, где демонстрировала упражнения и инвентарь, который можно сделать из подручных предметов.