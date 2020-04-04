 

В ЭИСИ рассказали о региональных практиках по борьбе с коронавирусом

04.04.2020, 12:30, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал о новых региональных практиках по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая сферу медицины и поддержку граждан.

Мониторинг, опубликованный на сайте ЭИСИ, проводился на основе официальных информационных ресурсов региональных властей, СМИ, пабликов в соцсетях и телеграм-каналов.

Отмечены следующие инициативы региональных властей: в Москве с помощью аудио- или видеосвязи медики анализируют состояние пациентов, находящихся на домашнем лечении, дают рекомендации и отвечают на вопросы пациентов. Инициатива реализуется Службой телемедицинской помощи.

В поликлинике №9 Владивостока внедрена программа, разработанная 10-классником Иваном Кобецом. Она упрощает наблюдение за самоизолированными пациентами. Программу используют 170 находящихся на самоизоляции по коронавирусу пациентов.

В Карачаево-Черкесской Республике депутаты фракции «Единая Россия» предоставят свой служебный транспорт волонтерскому центру «Единой России» по оказанию помощи жителям республики.

В Астраханской области проводится челленж «Довези врача»: активисты организации «Молодежка ОНФ» возят медицинских работников до больниц и обратно домой на своих личных автомобилях.

В Пермском крае выплачиваются авансы по госконтрактам – подрядчики смогут рассчитывать на аванс в размере 30% от размера закупок в 2020 году и по работам в 2021 году.

В Приморском крае внедрили пакет мер поддержки предпринимателей: для наиболее пострадавших отраслей – нулевая ставка по кадастровой стоимости недвижимости, снижение ставки по системе упрощенного налогообложения (доходы – с 6% до 1%; доходы минус расходы с 15% до 5%).

Также отмечены следующие инициативы бизнеса: в Москве компания «АЛРОСА» выразила готовность предоставить на период борьбы с распространением нового коронавируса столичным властям свое здание в центре столицы под медицинские нужды; в Кемерово два дилерских центра («КИА» и «УАЗ») предоставили волонтерскому штабу 10 автомобилей для выполнения заявок, сеть общепита «Подорожник» обеспечивает питание волонтеров, а телекоммуникационная организация «ВымпелКом» предоставила сим-карты сотовой связи «Билайн» для телефонов колл-центра.

Также в Москве организован бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров. В Кемеровской области производитель специальной дорожной и коммунальной техники – ОАО «КОРМЗ» – начал устанавливать на дорожные машины ДМК-70 оборудование для обработки дорог и улиц дезинфицирующими жидкостями.

Отмечается также, что в Тверской области запущен сайт тверьдома.рф, на котором представлен каталог онлайн-сервисов, позволяющих «делать многие вещи не выходя из дома: учиться, работать, покупать продукты, получать волонтерскую помощь, оплачивать коммуналку и другие услуги».

В свою очередь в Кемеровской области запустили онлайн-трансляции концертов, экспромтов и репетиций джазового коллектива региона.

Ранее стало известно, что в РФ за сутки зафиксировали 582 новых случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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