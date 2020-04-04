Представлена беспроводная мышь Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition за $14

04.04.2020, 12:30, Разное

Китайская компания Xiaomi презентовала беспроводную мышь под названием Mi Elegant Mouse Metallic Edition. Новый аксессуар способен полноценно функционировать как по каналу 2,4 ГГц, так и по Bluetooth.

У беспроводной мыши фирмы Xiaomi металлическая анодированная поверхность, которую подвергают пескоструйной обработке. По словам инженеров, используемый для создания изделия металл способен обеспечить продолжительный срок работы, а на поверхности аксессуара не остаются какие-либо отпечатки пальцев. Мышь получила от разработчиков фотоэлектрический датчик разрешением на 1000 пикселей на один дюйм. Mi Elegant Mouse Metallic Edition отлично взаимодействует с технологическими устройствами под управлением операционной системы Windows 7/8/10, macOS 10+, Android 5+, iPadOS 13.4+. Современный дизайн дает возможность данному изобретению популярного азиатского производителя работать со всеми ультрабуками, которые имеются на рынке.

Мышь функционирует от питания формата AA, способного обеспечивать 9 и 12 месяцев взаимодействия в режимах Bluetooth и 2,4 ГГц соответственно. На рынке новинка будет стоить 14 американских долларов, приобрести ее можно в черном и сером цветах. На полках торговых точек аксессуар появится 9 апреля.