 

Представлена беспроводная мышь Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition за $14

04.04.2020, 12:30, Разное

Китайская компания Xiaomi презентовала беспроводную мышь под названием Mi Elegant Mouse Metallic Edition. Новый аксессуар способен полноценно функционировать как по каналу 2,4 ГГц, так и по Bluetooth.
У беспроводной мыши фирмы Xiaomi металлическая анодированная поверхность, которую подвергают пескоструйной обработке. По словам инженеров, используемый для создания изделия металл способен обеспечить продолжительный срок работы, а на поверхности аксессуара не остаются какие-либо отпечатки пальцев. Мышь получила от разработчиков фотоэлектрический датчик разрешением на 1000 пикселей на один дюйм. Mi Elegant Mouse Metallic Edition отлично взаимодействует с технологическими устройствами под управлением операционной системы Windows 7/8/10, macOS 10+, Android 5+, iPadOS 13.4+. Современный дизайн дает возможность данному изобретению популярного азиатского производителя работать со всеми ультрабуками, которые имеются на рынке.

Мышь функционирует от питания формата AA, способного обеспечивать 9 и 12 месяцев взаимодействия в режимах Bluetooth и 2,4 ГГц соответственно. На рынке новинка будет стоить 14 американских долларов, приобрести ее можно в черном и сером цветах. На полках торговых точек аксессуар появится 9 апреля.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / В продаже появился чехол для смартфона OnePlus 8, который еще не вышел

20.02 / Расчленивший студентку историк Соколов написал роман о любви

11.02 / Ученые заметили потенциальную потерю доверия к технологиям

14.02 / Любовь Толкалина, Ксения Собчак, Рената Литвинова и другие на празднике в честь Дня всех влюбленных в Москве

12.03 / Россия из-за коронавируса приостанавливает рейсы из регионов в Германию, Италию, Францию и Испанию

31.03 / Звезда сериала “Санта-Барбара” умерла в возрасте 66 лет

14.03 / Мнение: Советские горные стрелки в Афганистане

20.03 / Анна Семенович лишилась большой суммы денег из-за коронавируса

02.02 / В Танзании из-за давки на церковной службе погибли 20 человек, включая пятерых детей

04.02 / Столкновение турецких и сирийских правительственных войск в Идлибе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска