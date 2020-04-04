Трамп рекомендовал всем американцам закрывать лицо маской, но сам отказался от ее ношения

04.04.2020, 12:22, Новости дня

Белый дом изменил рекомендации для жителей США относительно ношения масок, теперь всем американцам, даже тем, кто не болен COVID-19, советуют закрывать лицо маской или тканью. Об этом на брифинге в Вашингтоне 3 апреля сказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщил телеканал CNN.

Он подчеркнул, что ношение маски – дело добровольное и сам он не станет следовать рекомендациям.

По словам Трампа, он не представляет, как можно, надев маску, приветствовать в Овальном кабинете “президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев”.

Мнения врачебного сообщества США насчет эффективности масок как способа снизить опасность заражения коронавирусом разделились. Главный хирург страны Джером Адамс в феврале призывал граждан перестать покупать маски. Однако затем восторжествовало противоположное мнение.

Трамп распорядился запретить экспорт масок, перчаток, респираторов и других средств индивидуальной защиты перед лицом их дефицита.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,11 млн человек, из них более 226 тыс. выздоровели, а почти 59 тыс. умерли. США занимают первое место в мире по количеству инфицированных (278 458) и третье – по числу умерших (7159).