 

Без соблюдения карантина пик заболеваемости COVID-19 начнется с 14–15 апреля – Ляшко

04.04.2020, 12:22, Новости дня

Без соблюдения жестких карантинных мер пик заболеваемости COVID-19 в Украине может начаться с 14–15 апреля. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Если мы не будем предпринимать более жестких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пик заболеваемости уже с 14–15 апреля. Это может привести к большому массовому поступлению больных, тяжелых больных в лечебные учреждения и привести к большому количеству негативных последствий, в том числе летальных”, – подчеркнул Ляшко.

Он призвал украинцев на период до 24 апреля ограничить свою мобильность и пользоваться средствами защиты при необходимости выйти на улицы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 10.00 4 апреля число инфицированных коронавирусом выросло до 1096, умерших – до 28, 23 человека выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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