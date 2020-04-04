Умер экс-министр образования Украины Иван Вакарчук

04.04.2020, 12:22, Новости дня

Умер ученый-физик и отец украинского музыканта, нардепа от фракции партии “Голос” Святослава Вакарчука Иван Вакарчук. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил его сын – украинский музыкант, нардеп от фракции партии “Голос” Святослав Вакарчук.

“Сегодня не стало моего лучшего друга … Человека, который чувствовал, понимал и знал меня лучше чем кто-либо на этой Земле … Не стало любящего мужа и отца и дедушки … Человека, создавшего прочную и любящую семью … Не стало настоящего патриота … Человека, который своим умом и сердцем получал нашу независимость, а потом по кирпичику строил родное государство … Не стало выдающегося ученого … Человека, влюбленного в науку, и верного ей до последнего вздоха … Не стало настоящего учителя .. Человека, который научил и воспитал тысячи других Людей … Спасибо, папа … люблю тебя, и всегда буду любить … С Богом …”, – написал музыкант.

Сьогодні не стало мого найближчого друга…Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще ніж будь-хто на цій… Posted by Святослав Вакарчук on Laupäev, 4. aprill 2020

Народный депутат от “Европейской солидарности” Вячеслав Вятрович напомнил, что именно Иван Вакарчук первым поднял вопрос качества украинского образования.

“Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования с которым я имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль. Он сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна. Он поставил бескомпромиссно вопрос качества образования в нашей высшей школе”, – отметил Вятрович.

Он подчеркнул, что Вакарчук возвращал украинскому языку подобающее ему место, не забывая о языках меньшинств.

“Он был ученым высокого уровня и делал все, чтобы государство создало условия для науки в университетах. С тех пор образование получило еще больше реформ к лучшему, но расшевелить эту застывшую систему смог именно Вакарчук. “Физик твердого дела” – так назвали его тогда медиа и здесь не было преувеличений”, – добавил Вятрович.

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Иван Вакарчук был ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко в 1990 – 2007 и в 2010 – 2013 годах, министр образования и науки Украины с 2007 по 2010 годы. Носил звание Героя Украины.

О причинах смерти ученого ничего не известно.