 

COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию

04.04.2020, 12:18, Новости дня

На данный момент ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией идет по благополучному сценарию, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова. В фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1" главный санврач РФ отметила, что ранее были проработаны все варианты сценариев: от самого неблагополучного до благоприятного.

"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.

По ее мнению, стремительное распространение вируса, как это было в некоторых странах, удается сдерживать благодаря принятию "необходимых должных мер". В последние два месяца РФ активно готовилась противодействовать распространению вируса и продолжает это делать сейчас. Для информирования о ситуации в стране правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

По последним данным портала Worldometers, в РФ зарегистрирован 4731 случай заражения, 43 человека скончались. В мире число заболевших составляет почти 1,2 миллиона человек, скончались 59,2 тысячи.

 

 



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