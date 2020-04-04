Футболист “Спартака” Шюррле может перейти в “Бешикташ”

04.04.2020, 12:18, Новости дня

Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле, правами на которого владеет дортмундская "Боруссия", может перебраться в Турцию. 29-летним немецким футболистом заинтересовался "Бешикташ".

По информации турецкого издания Fanatik, "Спартак" не собирается выкупать контракт Шюррле, поэтому руководство немецкого клуба ищет другие варианты. "Бешикташ", запланировавший перестройку состава, готов приобрести Шюррле.

В нынешнем сезоне немецкий полузащитник провел за "Спартак" 13 игр в чемпионате России, забив один гол и отдав две результативные передачи.