Футболист “Спартака” Шюррле может перейти в “Бешикташ”
04.04.2020, 12:18, Новости дня
Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле, правами на которого владеет дортмундская "Боруссия", может перебраться в Турцию. 29-летним немецким футболистом заинтересовался "Бешикташ".
По информации турецкого издания Fanatik, "Спартак" не собирается выкупать контракт Шюррле, поэтому руководство немецкого клуба ищет другие варианты. "Бешикташ", запланировавший перестройку состава, готов приобрести Шюррле.
В нынешнем сезоне немецкий полузащитник провел за "Спартак" 13 игр в чемпионате России, забив один гол и отдав две результативные передачи.
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