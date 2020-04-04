“Вектор” и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

04.04.2020, 12:18, Новости дня

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19. Ранее препарат протестировали на мышах и хорьках. Об этом в фильме "Опасный вирус" Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1", рассказал директор центра Ринат Максютов.

По словам Максютова, у хорьков и мышей удалось выработать иммунитет против нового типа коронавируса. Исследования на приматах продлятся до конца апреля этого года.

"После этого перейдем на стадию доклинических исследований. Последующий этап – уже непосредственно на людях", — отметил Максютов.

Директор рассчитывает, что испытания на людях начнутся в июне. Для этого вакцина должна доказать свою эффективность, а Минздрав — выдать разрешение на клинические исследования.

Как пояснила в фильме глава Роспотребнадзора Анна Попова, этап испытаний на людях непрост и вряд ли будет коротким.

"Мы должны доказать, что она, кроме пользы, не принесет больше ничего, не принесет вреда", — сказала Попова.

Помимо классической схемы испытаний, есть вариант сразу проверить препарат на добровольцах. "Но пока мы работаем классическим методом", — отметила руководитель Роспотребнадзора.

В США, напротив, от стадии проверки на мышах сразу перешли в стадию проверки на людях. "В условиях пандемии, вероятно, они посчитали допустимым", – сказал директор "Вектора".

По словам Максютова, к настоящему моменту "Вектор" произвел уже 2 миллиона тестов на коронаиврус. Такое количество не только закрывает все потребности Российской Федерации, но и позволяет безвозмездно помогать бороться с инфекцией другим странам. К примеру, тест-системы отправлены в Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Иран, Венесуэлу, КНДР и Сербия. Возможно, российскую разработку также получат Сингапур и США.