Ученые: Кошки мяукают для общения с человеком

04.04.2020, 12:09, Разное

Умение мяукать кошки обрели специально для того, чтобы иметь возможность общаться с человеком. К такому выводу пришли исследователи из Санкт-Петербурга.

По мнению отечественных исследователей, коты между собой могут общаться только запахами и на языке движений, а для людей изобрели новую речь, на которую они способны реагировать. Маленькие питомцы изучают реакцию собственных хозяев, делая на основе полученных данных те или иные выводы. Потом животные используют полученные навыки на практике. Все имеющиеся способы “манипуляции” людьми передаются кошками из поколения в поколение.

Специалисты также смогли определить, по какой причине самцы этих животных более разговорчивы, нежели самки. В процессе научной работы выяснилось, что кошки стараются издавать звуки, если сложилась необходимая ситуация. У котов хорошо развито то полушарие головного мозга, которое отвечает за образное мышление и речь, благодаря чему они могут долго не замолкать.

Слух у данных зверьков очень чувствителен к ультразвукам, чего нельзя сказать про человека. Ухо котов способно улавливать крайне высокие частоты почти 65 децибел, тогда как их хозяева – не больше 20 децибел. Благодаря такому отличному слуху питомцы слышат издаваемой кошачьей добычей звуки: птицами и мелкими грызунами. Также он позволяет узнавать своих котят и найти место их расположения. Ушные раковины кошек можно считать настоящими локаторами, локализующими источник появления шума.