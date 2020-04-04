Дмитрий Шепелев на новой работе стане получать не меньше миллиона рублей

04.04.2020, 12:09, Разное

Дмитрий Шепелев нашел работу на новом месте и уже готов к выходу в эфир. Подробности презентации пока сохраняются втайне, но по словам его коллеги, телеведущий будет получать больше 1 млн в месяц.

Покинув Первый канал и программу «На самом деле», Шепелев только короткое время отдыхал без работы. Харизматичный ведущий оказался востребованным и вскоре приступил к новому развлекательному проекту. На каком канале он будет представлен, пока информация отсутствует. Известны только некоторые детали. Благодаря «утечке» открыта сумма контракта в размере немного больше миллиона рублей в месяц. Если рейтинг нового шоу пойдет вверх, соответственно повысится и оплата. Кстати, Дмитрий Шепелев единолично воспитывает сына Платона от умершей пять лет назад певицы Жанны Фриске, что необходимо учитывать при оценке его расходов. Название проекта также не обнародовано, известно только, что съёмки проходили с участием зрителей, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом. Обязательной процедурой перед началом работы было измерение температуры участников передачи.

Дмитрия Шепелева в роли ведущего остросюжетного реалити-шоу «На самом деле» сменил Тимур Еремеев, известный зрителям своей настойчивостью в процессе доказательства родственной связи с популярным актером Спартаком Мишулиным, ныне покойным. По мнению поклонников, новый ведущий пошел на пользу передаче, стартовавшей еще в 2017 году.