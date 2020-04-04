 

Сотрудники Xiaomi вновь обновили флагман 2017 года Mi 6

04.04.2020, 12:09, Разное

Сотрудники китайской корпорации Xiaomi выпустили новое обновление прошивки, которая предназначается для смартфона Mi 6. Данный мобильный гаджет вышел на рынок еще в 2017 году.
В Китае смартфон Xiaomi Mi 6 считается культовым гаджетом, а многие пользователи почти каждый очередной флагман всегда пытаются сопоставлять с этим устройством, которое вышло еще три года назад. Потребители Поднебесной из-за приверженности к Mi 6 начали распространять слухи о перезапуске девайса: со свежими параметрами, но прежним внешним видом.

Пока что Xiaomi по-прежнему обновляет оригинальную модель Mi 6. Иная стабильная версия MIUI V11.0.5.0 сделал интерфейс более плавным, нет больше багов, касаемых невозможности открыть шторку и некорректной демонстрации численности контактов в белом списке. Также стоит отметить улучшение фокусировки.

Инженеры корпорации Xiaomi выпустили модель Mi 6 в 2017 году, на то время она позиционировалась как флагман. Вместе с ним фирма презентовала модификацию 6X с AMOLED-дисплеем и процессором Qualcomm Snapdragon 845. Компания сообщала также и о Mi 6 Pro – не выпущенном аппарате с опцией защиты от попадания воды.



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