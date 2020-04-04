Мнение: Пандемия страха

04.04.2020, 12:05, Разное

Вчера я услышал мнение одного профессионального вирусолога, который с большим сомнением и крайне обосновано (на мой непрофессиональный взгляд) отнесся к истории с эпидемией коронавируса, но при этом охарактеризовал происходящие вокруг этой эпидемии события как самую настоящую информационную пандемию страха.

То, что медицинская составляющая этой эпидемии выглядит с каждым днем все более сомнительной – факт. Заболевание налицо, но вот что за заболевание, каков у него эпидемический порог, насколько это конкретное заболевание опаснее "обычных" и тривиальных эпидемий гриппа и ОРВИ – это на сегодняшний день загадка. Загадка просто потому, что все прикрыто волной паники, истерики, страха. Страха иррационального, и главное – во многом "наведенного".

Современный информационный мир сам по себе является генератором информации. Возникают устойчивые и самоподдерживающиеся обратные связи, когда любое событие может запустить замкнутый цикл информационных поводов, взаимно усиливающих друг друга превращающихся в ту самую эпидемию (а в конкретном случае с коронавирусом – и пандемию) слухов и информационного шума.

Проблема информационного общества уже давно известна. Информация – это всегда неструктурированный массив каких-то данных с неочевидными и зачастую неизвестными связями внутри них. Превращение информации в знание – то есть, упакованную и структурированную информацию с выстроенными причинно-следственными цепочками и отрефлексированными противоречиями – работа сложная и требует определенных навыков. Образование дает возможность создать методы и протоколы работы с неструктурированной информацией, превращая ее в знание.

Есть два типа образования. Одно – профессиональное. Человек из всего массива данных выделяет знакомые ему по профессиональной деятельности и встраивает их в выученную ранее модель. У этого образования есть несомненный плюс – человек в пределах своей профессии способен быстро и качественно отрефлексировать получаемый массив данных, относящийся к известной ему области знаний. Минус такого образования – он не способен адекватно оценивать информацию, не являющуюся предметом его профессиональной деятельности. По всем другим событиям он может судить с сугубо обывательской и непрофессиональной точки зрения.

Чем лучше специалист в своей непосредственной области, тем хуже у него получается оценивать информацию, к ней не относящуюся. Это специфика болонской системы образования. Ее преимущество и одновременно проблема.

Второй тип образования – системный. Человек получает навыки конструирования моделей познания на стыках известных профессий и областей. Вы не знаете, как это устроено и работает, но вы понимаете, как сделать так, чтобы узнать. Человек с системным образованием способен понять, что у незнакомого ему прибора есть инструкция, которую для начала нужно прочитать. Профессионалу инструкция не нужна – он и так знает, что делать. Но только в той области, где он профессионал. Профессионалы инструкции не читают – они их пишут. Непрофессионал-системщик перед сборкой шкафа из Икеи первым делом прочитает инструкцию.

Базовые отличия этих двух типов образования, думаю, в целом понятны. Проблема информационного общества в том, что оно отказалось от обоих типов образования, востребованных на предыдущих доинформационных этапов развития, но свое образование, позволяющее структурировать избыточный массив поступающих данных, не сформировало. Оно просто слишком молодое, это информационное общество. У него на это не было времени. Возможно, что даже сама задача создания новой системы образования не поставлена – ее ведь тоже нужно осмыслить.

В итоге мы получаем новое, неизвестное ранее противоречие, в котором не работают обе ранее неплохо справлявшиеся с задачами типа образования. Профессионалы постоянно сталкиваются с тем, что проблемы возникают не просто в их области знания, а на границах разных профессий. Пограничные задачи решают люди с системным образованием – они создают новые модели, совмещающие разные области знания. Но и они сегодня не могут делать это, так как у системщиков нет методики фильтрации, отбрасывания избыточной информации. Они захлебываются в разнородных данных, поэтому их модели сложны и переутяжелены. А потому плохо работают.

Несбалансированное противоречие всегда порождает кризис. И мы сегодня столкнулись с одним из них – информационная паника вокруг тривиальной эпидемии обычного ОРВИ, которым и является болезнь, вызванная "уханьским" вирусом, теперь живет своей жизнью, и мало того – теперь она стала субъектом мировой политики. Понятно, что в эту ситуацию начинают встраиваться внешние игроки, которые под видом пандемии пытаются решить какие-то свои задачи. Это не всемирный заговор по переустройству мира, хотя теперь возникшие обстоятельства начинают активно использовать самые разные субъекты.

Мы столкнулись с чем-то похуже заговора – мы столкнулись с тем, что еще не понимаем. История "Терминатора" началась с того, что был изобретен "Скайнет", решивший, что мир без людей выглядит гораздо более привлекательным. Реальный "Скайнет" выглядит иначе. У него нет интеллекта, но квазижизнь огромного конгломерата из информации и неспособности людей упаковывать ее в знание превращает ее в накатывающие волнами информационные эпидемии и даже пандемии, как сегодня.