Власти России приостановили вывоз своих граждан из-за границы

04.04.2020, 11:55, Новости дня

Оперативный штаб правительства России по борьбе с коронавирусом заявил, что власти приостанавливают вывоз россиян из-за границы. График их вывоза должен быть готов в понедельник, 6 апреля. Делается это, заявили в штабе, для защиты здоровья граждан и ограничения ввоза болезни из-за границы. Возвращающиеся россияне будут проходить строгую медицинскую проверку.

Всего за границей находится от 25 до 35 тысяч россиян, сообщает BBC со ссылкой на представителей МИДа.

Россияне, находящиеся за рубежом, смогут с полуночи 4 апреля заполнить анкету на едином портале госуслуг. На основе этих анкет оперативный штаб составит график возвращения россиян. Им также окажут “необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей”.

В частности, российское правительство выделило Министерству иностранных дел 500 миллионов рублей для помощи россиянам за границей. При необходимости им должны продлить сроки действия документов, разрешающих находиться за рубежом.

Ранее в Росавиации заявили, что в Москву будет россияне будут прилетать только через аэропорт Шереметьево. В сутки будут принимать не более 500 человек, в других субъектах России – не более 200 человек.