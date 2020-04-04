Пушков сравнил Украину со змеей

04.04.2020, 11:48, Новости дня

Российский сенатор Алексей Пушков сравнил присоединившуюся к санкциями Евросоюза (ЕС) против Белоруссии Украину со змеей из притчи.

Пушков написал в Twitter, что «Украина присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии, введенным 15 лет назад, – не иначе, как в «благодарность» за хорошие отношения, которые все эти годы Минск поддерживал с Киевом».

«Напоминает известную притчу про человека и змею, которую он спас и которая в ответ укусила его», – добавил сенатор.

Ранее стало известно, что Киев поддержал европейские санкции против Минска, передает РИА «Новости».

По информации украинского «24 канала» ограничительные меры затронут продажу Белоруссии вооружения, которое «может быть использовано для внутренних репрессий». Также санкции ввели против отдельных чиновников.