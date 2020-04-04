Мнение: О чем на самом деле думает «Мыслитель» Родена

04.04.2020, 11:45, Разное

Это одна из самых знаменитых статуй в мире. По какому поводу она была создана и что конкретно изображает?



Огюст Роден. «Мыслитель» . 1880-2 (вариант на Plaza de Nuestra Señora del Pilar, Сарагоса).

Дело в том, что Роден, создавая свой шедевр — как это часто бывает, совершенно не думал, что создает шедевр. Будущий «Мыслитель» задумывался как часть совершенно другого, масштабного и сложного проекта, который, как думал Роден, ему особенную славу и принесет. Вышло все наоборот: о том проекте мало кто сегодня помнит.

Идея была в том, чтобы создать на тему великой поэмы Данте «Божественная комедия» скульптурную группу, вернее, реальные ворота. Называлось это произведение «Врата ада» и на его рельефах и скульптурах изображались, собственно, души мертвых, которых Данте во время своего путешествия в ад встречал.

«Врата ада» (вариант в Zürich – Kunsthaus)



Для этих врат Роден создал много отдельных сюжетов, которые планировалось присобачить. Например, он иллюстрировал описанную Данте историю Франчески да Римини, которая влюбилась в брата своего мужа, тот застукал их за поцелуем и убил на месте.

Паоло, целующий Франческу (а также ревнивый муж) на картине Энгра.



Но, поскольку Роден был скульптором, причем с собственным стилем, делать на скульптуре всякие ренессансные рюшечки отделки ему было не интересно. Целующиеся Паоло и Франческо на его работе были изображены обнаженными. Это логично, согласно христианским представлениям: на том свете все мертвые, то есть души, нагие, в одежде не нуждаются (на картинах души без одежд и рисуют, словно младенчиков).

"Поцелуй" Паоло и Франчески на статуе Родена (вариант в копенгагенской Глиптотеке).



А потом Роден посмотрел на получившуюся у него статую целующейся парочки и решил: так круто получилось, причем тут какие-то ренессансные влюбленные? Вышел просто идеальный образ, идеальная скульптура про любовь. Так что статуя теперь просто называется «Поцелуй», и про ее предназначение для ворот ада мало кто помнит тоже.

Вот с «Мыслителем» вышла та же самая история. Изначально Роден посадил его на фоне мятущихся в аду душ, на верхе ворот.

Вариант в музее Родена



Первоначально автор назвал ее «Поэт», то есть она изображала самого Данте, который забрел на тот свет и вот присел, в ужасе, ошеломлении и скорби от увиденного (а также задумывая свою будущую грандиозную поэму). Изображений Данте, гуляющего по аду, к тому моменту в мировом искусстве было много, но они в основном были живописными.

Например, на этой картине Данте (в красном) сидит на камнях в адской пустыне и смотрит на души тех же Паоло и Франческо, парящих над землей.

Дж. Р. Уилмер. "Паоло и Франческа" 1930



Роден же, согласно своей теории изобразил без одежды и Данте, чтобы подчеркнуть его инфернальный, универсальный характер, не давать никаких привязок к конкретной эпохе. Еще он лепил тощего поэта с французского боксера — потому что это был не реальный Данте, а идеальный мужчина, в духе Микеланджело.

Кстати, у самого Микеланджело тоже есть скульптура, называемая «Мыслитель» (Il Pensieroso), она украшает гробницу Лоренцо Медичи. Характерно, что ей универсальный, вневременной характер Микеланджело предал тем, что нарядил ее не в ренессансные одеяния, а в псевдоантичные доспехи.

Микеланджело. Фрагмент Капеллы Медичи (Флоренция)



Итак, сделал Роден своего пока еще «Поэта». И знаете, так получилось хорошо! Так всем понравилось! Какие ворота, он и без ворот отличный! А тут еще заметили сходство с микеланджеловским мыслителем. Так и появилось у статуи новое имя, которое оказалось еще более удачным и понятным. Потому что поэзией мало кто занимается, а вот тягостные раздумья бывают у каждого. Так авторский замысел скульптуры приобрел новые горизонты.

Вариант в музее Родена в Париже



А еще Роден решил, что такое удачно произведение вполне имеет право на совершенно самостоятельное существование. И поэтому сделанных им собственноручно авторских повторений «Мыслителя» так много, что выяснять, где именно находится самый первый, оригинал, надо очень-очень долго (с бронзовыми скульптурами часто так). Но пальму первенства принято отдавать тому, который в парижском Музее Родена.