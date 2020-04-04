 

Российские радиостанции готовятся к банкротству и увольнениям из-за коронавируса

04.04.2020, 11:35, Разное

Представители российских радиостанций обратились к Министерству связи России с просьбой принять меры по “спасению” отрасли. Из-за падения доходов, вызванного эпидемией коронавируса COVID-19, радиокомпании могут обанкротиться, что приведет к ограничению вещания и массовым увольнениям сотрудников, сообщает Национальная служба новостей.

В условиях распространения вируса наблюдается падение спроса на рекламу, плата за которую является основным или одним из основных источников дохода радио. В связи с этим представители отрасли просят снизить вдвое стоимость услуг по распространению сигнала, отменить налоги на прибыль, НДС и имущество и отсрочить выплаты до 2021 года.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Апр 2020 в 7:48 PDT



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