 

Мнение: “Хезболла” против коронавируса

04.04.2020, 11:30, Разное

Шиитский проповедник из "Хезбаллы" дезинфицирует христианскую церковь в Бейруте в целях защиты от коронавируса. "Хезбалла" официально направила часть своих ресурсов на борьбу с эпидемией в Ливане, что не должно удивлять, так как "Хезбалла" тесно интегрирована в структуры ливанского государства и ее бездействие в этих условиях могло снизить популярность движения.
Ниже, фотографии пресс-тура для журналистов, где "Хезбалла" показывала, какие меры предпринимаются для сдерживания эпидемии.


На заднем плане можно заметитсь агитационный плакат, где помимо лидеров Хезбаллы, можно заметить Сулеймани (аж 2 раза), Мухандиса и иранских аятолл.

Впрочем, прогнозы по развитию эпидемии в Ливане пока не утешительны, также как и в соседней Сирии, где болезнь также распространяется, хотя соседние Турция и Израиль пока опережают Сирию по числу заболевших.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Мнение: Ограничение поездок по России, банкротство OneWeb и проблемы европейских жриц любви

17.02 / Эксперты из США устрашились появлением ракет «Кинжал» у Ту-160

05.03 / Скандалы: Письмо позвало в тюрьму

16.02 / В КНР назвали наиболее вероятный источник коронавируса

11.02 / Мнение: Их убивали пока вы следили за Оскаром

07.02 / Мнение: Кто не успел, тот и сел

12.02 / Сергей Стиллавин о нарушениях Боярским правил парковки: «Публичный человек не должен подавать плохой пример»

20.02 / Сергей Бодров-старший объяснил, по какой причине в «Калашников» не вошла сцена с его внучкой

29.03 / Личное: Можно-нельзя… Выходные или карантин?

05.03 / Пособия по опознаванию кораблей ВМФ России и ВМС Китайской Народной Республики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска