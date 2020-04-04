Мнение: “Хезболла” против коронавируса

04.04.2020, 11:30, Разное

Шиитский проповедник из "Хезбаллы" дезинфицирует христианскую церковь в Бейруте в целях защиты от коронавируса. "Хезбалла" официально направила часть своих ресурсов на борьбу с эпидемией в Ливане, что не должно удивлять, так как "Хезбалла" тесно интегрирована в структуры ливанского государства и ее бездействие в этих условиях могло снизить популярность движения.

Ниже, фотографии пресс-тура для журналистов, где "Хезбалла" показывала, какие меры предпринимаются для сдерживания эпидемии.



На заднем плане можно заметитсь агитационный плакат, где помимо лидеров Хезбаллы, можно заметить Сулеймани (аж 2 раза), Мухандиса и иранских аятолл.

Впрочем, прогнозы по развитию эпидемии в Ливане пока не утешительны, также как и в соседней Сирии, где болезнь также распространяется, хотя соседние Турция и Израиль пока опережают Сирию по числу заболевших.