Ученые рассказали об особенности приема пищи в одиночестве

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04.04.2020, 11:30, Разное

Люди могут съедать незначительные порции, если они находятся за столом не в одиночестве, а совместные приемы пищи принуждают людей есть чаще. Такое заявление сделали исследователи из Японии.
Группа научных сотрудников Университета Токио провела эксперимент, в процессе которого добровольцев попросили съесть чипсы. Респондент в одном случае сам сидел за столом и употреблял данный картофельный продукт, а в другом – их было уже двое. При этом каждый участник исследования получал от специалистов тарелку с порцией чипсов одинаковых размеров. Ученые со всей внимательностью следили за тем, какой объем провизии употреблялся.

Результат продемонстрировал следующее: когда люди находились в паре, они ели меньше, но в одиночестве такие респонденты употребляли пищу чаще. В конечном счете они съедали одинаковое количество независимо от того, сидели за столом одни или нет. В этом случае менялась только система приема еды.

Ранее исследователи из Финляндии в ходе эксперимента выяснили, что с детства привыкшие больше принимать в пищу фруктов и овощей люди в зрелом возрасте являются более энергичными по сравнению со своими ровесниками и имеют меньше проблем со здоровьем. Больше всего это характерно для представительниц слабого пола.



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