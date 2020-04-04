Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Грузии

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04.04.2020, 11:30, Новости дня

В Грузии от коронавируса умерла 79-летняя женщина, это первый факт летального исхода в стране после начала эпидемии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Женщина была госпитализирована 31 марта изначально в критическом состоянии.

Всего в Грузии 156 заболевших коронавирусом, 28 вылечились. С 21 марта в стране действует режим ЧП, с 31 марта введен комендантский час.

Накануне сообщалось, что в Грузии начался скачкообразный рост числа зараженных коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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