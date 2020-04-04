В России зафиксировали 582 новых случая коронавируса

04.04.2020, 11:30, Разное

За последние 24 часа в Москве по информации, обнародованной на портале главы столицы Сергея Собянина, зафиксировали 434 случая заражения коронавирусом. В РФ число инфицированных возросло еще на 582.

Всего на 4 апреля в Москве числится 3357 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». В городе с начала эпидемии из числа заразившихся вылечиться удалось 168 пациентам, а для 24 госпитализированных болезнь закончилась летальным исходом. За минувшие сутки в столице скончались 7 человек с коронавирусом, имевших сопутствующие заболевания.

Согласно последним данным оперштаба, за последние 24 часа в РФ подтвердили 582 новых случая инфицирования. На сегодняшний день отечественные медики отчитываются о 4731 пациенте с COVID-19, из них уже выписались после успешного лечения 333 человека.

Сейчас под наблюдением врачей находятся свыше 205 000 человек с подозрением на коронавирус. Всего в РФ сделали больше 639 000 тестов на выявление COVID-19, сообщают в Роспотребнадзоре.