Возвращение грузового корабля Dragon с МКС на Землю отложили

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04.04.2020, 11:16, Новости дня

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Илона Маска вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю 7 апреля – на день позже, чем планировалось, информирует НАСА.

При этом причина переноса не указывается, передает РИА «Новости».

Согласно новому графику, 7 апреля Dragon с помощью дистанционного манипулятора будет отстыкован от МКС и в 17.15 мск его отделят от манипулятора. В тот же день он сойдет с орбиты, и его возвращаемый аппарат с грузами приводнится недалеко от западного побережья США.

Ранее в НАСА сообщали, что прибывший на станцию в марте корабль покинет ее и приводнится в Тихом океане 6 апреля.

Напомним, с 2012 по 2020 годы к МКС были отправлены 20 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX Илона Маска. Один из них не долетел до станции из-за аварии ракеты-носителя Falcon-9.

В конце марта SpaceX провела неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором астронавты будут летать на МКС.



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