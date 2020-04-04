К началу нового мотосезона Почта России в Ярославской области доставила уже третий мотоцикл

04.04.2020, 10:36, Новости

Теги: Развлечения, Транспорт

Это уже третье крупногабаритное почтовое отправление, заказанное ярославцами к началу мотосезона.

В марте клиент Почты России получил легендарный Харлей-Дэвидсон весом 481 кг, а до этого в конце января другой клиент получил мотоцикл класса Эндуро весом 180 кг.

Получателем необычной посылки – мотоцикла Хонда ВТХ 1800 – стал житель Ярославля. Сергею Скопову 33 года (vk.com/skopov), он родом из Норильска, жил и учился в Москве, а затем переехал в Ярославль, в свободное от работы время помогает любителям двухколесного транспорта с покупкой мотоциклов на аукционах.

«Это уже мой второй опыт получения мотоцикла по Почте России. В 2018 году таким же способом здесь получал Хонда Шадоу 750. Моя третья Хонда ВТХ 1800, которую сегодня получаю, прибыла из США, 28 марта была передана почте, а сегодня уже доставлена в Ярославль. Очень доволен, что у Почты России, как у крупнейшей логистической компании, есть такая услуга как доставка крупногабаритных отправлений», – делится впечатлениями Сергей.

Крупногабаритное почтовое отправление (КПО) доставляется в собственных почтовых вагонах с товарным вложением, не запрещенным к пересылке в пределах территории нашей страны в соответствии с Федеральным законом «О почтовой связи» до 500 кг с максимальным размером 300 x 140 x 180 см.

КПО сдаются в упакованном и опечатанном виде: в фабрично-заводской упаковке, которая отвечает установленным размерам вложения и обеспечивает его сохранность; в коробках из плотного картона или деревянных (фанерных) ящиках; упакованными в стретч-пленку.

Почта России регулярно доставляет ярославцам необычные крупногабаритные грузы – в основном разные мотоциклы и мопеды, которые заказывают к началу мотосезона. Кроме транспортных средств с периодичностью раз в месяц поступают запчасти к машинам и тракторам.