 

Торговка молоком из Тернопольской области умерла от COVID-19. Никто не хотел копать ей могилу

04.04.2020, 11:10, Новости дня

Власти Козовского района Тернопольськой области с трудом смогли организовать погребение 57-летней местной жительницы по имени Надежда, которая вечером 2 апреля скончалась от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом изданию “20 хвилин” рассказал заместитель председателя райсовета Роман Солтыс.

По его словам, никто, даже дальние родственники, не хотел копать могилу и опускать гроб, хотя людям предлагали защитные костюмы. Проблему удалось решить только вечером 3 апреля.

Панихиду провели в отдалении, чтобы избежать скопления людей.

Знакомые покойной рассказали, что Надежда торговала молоком на рынке в Тернополе.

“Чувствовала себя плохо, говорила: “Что-то меня мучает внутри”. Сильно кашляла. Легла ли сразу в больницу? Вряд ли, потому часто видели ее в селе. Мы все просто, как прибитые сейчас”, – сказали изданию местные жители, просившие не называть их фамилий.

Надежда стала второй жертвой коронавируса в Тернопольской области после 68-летнего жителя Монастырисского района. В Козовском районе инфицировались девять человек, всего в регионе, по данным на утро 4 апреля, подтверждены 135 случаев заражения.

Всего в Украине насчитывается 1096 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 28 человек умерли, 23 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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