МВФ приветствовал принятие в первом чтении законопроекта о запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам

04.04.2020, 11:10, Новости дня

Международный валютный фонд позитивно оценивает принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, которым предлагается ввести запрет на возврат национализированных банков бывшим собственникам. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, которое поступило изданию “ГОРДОН”.

“Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия. Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие COVID-19”, – заявил Люнгман.

В Фонде также призвали украинские власти продолжать работу со Всемирным банком для “обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли” в связи с утверждением во втором чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности в первом чтении приняли 30 марта. Этот документ, среди прочего, сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому.

3 апреля глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что к законопроекту уже подано около 5 тыс. правок.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие в том числе этого законопроекта позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с Украиной о кредите.

Также 30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

По словам президента Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов Украина может получить $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи МВФ увеличена до $8 млрд. С учетом помощи от Всемирного банка и других доноров Украина может рассчитывать на $10 млрд.