Борьба с коронавирусом. В Италию отправляются 20 украинских медиков-добровольцев

04.04.2020, 11:10, Новости дня

20 украинских медиков-добровольцев сегодня отправляются в Италию, чтобы помочь итальянским коллегам в лечении больных COVID-19 и ради получения необходимого опыта. Об этом в комментарии журналистам заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет “Интерфакс-Украина”.

“Сегодня мы отправляем 20 медиков-украинцев в Италию. Для нас это очень важный шаг. Во-первых, это по-человечески и правильно – помочь друзьям. Во-вторых, в Италии работает очень много украинцев. По нашим неофициальным данным, около 100 из них находятся в больницах Италии, и их лечат итальянские медики”, – сказал Аваков.

По его словам, в Италию отправятся медики Минздрава и МВД Украины. Среди них – анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, терапевты и медицинские сестры.

Полное обеспечение, в том числе защитными средствами, предоставляет украинская сторона, Италия обеспечивает украинских медиков работой и проживанием.

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия поблагодарил украинскую сторону за помощь: “Мы очень нуждаемся в этой помощи… Это важный вклад… К сожалению, Италия сейчас на первом месте в этом кризисе”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,1 млн, из них почти 59 тыс. человек умерли, более 226 тыс. выздоровели.

В Италии из 119 827 заразившихся 14 681 умер, вылечилось 19 758.

В Украине число инфицированных коронавирусом выросло до 1096, умерших – до 28, 23 человека выздоровели.