 

«Немножко кривовато, зато с душой»: Любовь Успенская постригла племянника

04.04.2020, 11:09, Разное

Советская, российская и американская певица Любовь Успенская постригла племянника. Соответствующее фото исполнительница городских романсов и русского шансона опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
66-летняя певица, которая является многократной обладательницей премии «Шансон года», рассказала, что с карантином из-за коронавируса в её доме все строго – она никого не впускает и никого не выпускает. Поэтому когда её племяннику понадобилась стрижка, Успенская преобразилась в стилиста-парикмахера. «Ну и что, что немножко кривовато, зато с душой и от любимой тёти», – написала знаменитость под фото, на котором показала результат своего мастерства, добавив, что такое не каждому дано.

Отметим, что у Любови Успенской уже был опыт в парикмахерском искусстве. Ранее исполнительница городских романсов и русского шансона подстригала свою дочь Татьяну Плаксину, которая сейчас проживает с отцом в США.



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