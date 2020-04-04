Глава УЕФА Чеферин пригрозил Бельгии исключением из еврокубков

04.04.2020, 11:05, Новости дня

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин выступил с жесткой критикой в отношении Бельгии, досрочно завершившей национальный чемпионат. По словам спортивного функционера, бельгийские команды могут быть лишены участия в международных европейских турнирах.

"Солидарность – не улица с односторонним движением. Если вы обращаетесь за помощью, а потом принимаете собственное решение, будьте готовы к ответным мерам. Бельгия, а также те страны, которые решат досрочно завершить сезон, рискуют в следующем сезоне остаться без еврокубков" – цитирует Чеферина Spiegel.

Ранее сообщалось, что в Бельгии приняли решение досрочно завершить чемпионат из-за пандемии коронавируса. Чемпионом турнира был признан "Брюгге". Второе место занял "Гент". В тройке лучших также оказался "Шарлеруа".