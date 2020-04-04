Нарушитель карантина был убит в перестрелке с полицией в Боготе

04.04.2020, 11:05, Новости дня

В субботу, 4 апреля, сотрудники правоохранительных органов вступили в перестрелку с преступником в столице Колумбии. Инцидент попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения.

Патрульные заметили велосипедиста, нарушающего режим карантина, действующий в Боготе. Они остановили его, однако мужчина сразу же открыл огонь по стражам порядка.

Один из полицейских получил ранения и упал, а преступник бросился бежать, но был ранен ответным огнем.

Как сообщают местные СМИ, злоумышленник скончался в больнице, а пострадавший правоохранитель выжил – представитель полицейского департамента отметил, что жизнь ему спас бронежилет.

Как выяснилось, убитый имел обширную криминальную биографию и в отношении него имелся действующий ордер на арест за совершение целого ряда преступлений.